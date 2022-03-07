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الإثنين، 07-03-2022 09:25 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر شباط الماضي.

وبينت الوزارة، في نشرتها الاسبوعية، انه سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1043.1دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر شباط والذي بلغ 914.2 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 14.1%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1075.4دولار  للطن مقابل 940.7 دولار المسجل في شهر شباط وبنسبة ارتفاع بلغت 14.3%. 

واضافت انه ارتفع سعر الديزل من 817.6 دولار للطن الى 998.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 22.1 %، وارتفع سعر الكاز من 848.6 دولار  للطن الى 1018.7دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 20.1%.

كما ارتفع سعر زيت الوقود من 512.9 دولار للطن الى 579.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 13%.

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بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر  آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعراً بلغ 117.6دولار للبرميل مقابل 97.9 دولار المسجل في شهر شباط الماضي.

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