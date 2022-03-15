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الثلاثاء، 15-03-2022 04:28 م

برميل النفط يخسر أكثر من 40 دولاراً خلال أسبوع والخام الأمريكي دون 100 دولار

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، الثلاثاء، لتعمق خسائرها لليوم الثاني، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، ليفقد الخام الأميركي التداول فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 25 بالمئة منذ أن سجلت أعلى مستوى في 14 عاما الأسبوع الماضي، بسبب تسارع عمليات البيع وجني الأرباح، بالإضافة إلى تزايد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.


وقال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" إنه على الدول المنتجة للنفط ضخ المزيد من الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الحرب في أوكرانيا.


وخلال تعاملات الثلاثاء، انخفض الخام الأميركي بنسبة 5.5 بالمئة إلى مستوى 96.61 دولار الأدنى منذ الأول من آذار الحالي، من مستوى الافتتاح عند 102.27 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 102.57 دولار.


وتراجع خام برنت بنسبة 4.9 بالمئة إلى مستوى 100.10 دولار للبرميل الأدنى في أسبوعين، من مستوى الافتتاح عند 105.30 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 105.65 دولار.

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