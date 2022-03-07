زيادة صادرات غرفة تجارة عمان 35 % خلال شهرين

الوكيل الاخباري - زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية واجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2022 الى نحو 123 مليون دينار، مقارنة مع 91 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفع ايضا عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 17.9 بالمئة، لتصل الى 3249 شهادة مقابل 2762 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 492 شهادة فالسعودية 481 ثم العراق 172 ومصر 170 والهند 28 شهادة.



وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على العديد من الدول، جاءت مصر بمقدمتها بقيمة بلغت 26 مليون دينار فالعراق نحو 23 مليون دينار ثم الهند 12 مليون دينار ودولة الإمارات العربية المتحدة 11 مليون دينار والسعودية بقيمة 8 ملايين دينار.



ووفا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، 54 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 43 مليون دينار، فالزراعية 11 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 9 ملايين دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.



وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

