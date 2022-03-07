الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 11:11 ص

زيادة صادرات غرفة تجارة عمان 35 % خلال شهرين

ك


الوكيل الاخباري - زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية واجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

اضافة اعلان


وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2022 الى نحو 123 مليون دينار، مقارنة مع 91 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وارتفع ايضا عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 17.9 بالمئة، لتصل الى 3249 شهادة مقابل 2762 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 492 شهادة فالسعودية 481 ثم العراق 172 ومصر 170 والهند 28 شهادة.


وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على العديد من الدول، جاءت مصر بمقدمتها بقيمة بلغت 26 مليون دينار فالعراق نحو 23 مليون دينار ثم الهند 12 مليون دينار ودولة الإمارات العربية المتحدة 11 مليون دينار والسعودية بقيمة 8 ملايين دينار.


ووفا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، 54 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 43 مليون دينار، فالزراعية 11 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 9 ملايين دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.


وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


إقرأ ايضا
47405627908000403

بريطانيا تتعهد بتقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

2015-635751368810923889-92_main

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

11

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

23-3-1808x1157-1

45.3 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 2021

6225b8034c59b7176e65d605

أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

_large

وزير شؤون أوروبا في بريطانيا: ندرس مسألة حظر النفط الروسي

أخبار متعلقة
61b1d73159d67

اتفاقية تعاون بين صناعة الأردن وصناعة مكة المكرمة

0L5A8804

وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

149224_14_1624960409

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

اجتماع للجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية اليوم

r7KmXHqw9k7jGwKyQ3RgCZHFfrEd2EV4dDe1CezY

بالأرقام.. شاهد أين أنفقت الحكومة 2.371 مليار دينار من المنحة الخليجية المقدّمة عام 2012

alalam_635823211048813353_25f_4x3

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام