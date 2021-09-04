صادرات النفط القطري تتجاوز 900 ألف برميل يوميا الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -تجاوزت صادرات قطر النفطية خلال الشهر الماضي، 900 ألف برميل يوميا بنمو نسبته 5 بالمائة مقارنة مع شهر تموز الماضي.

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وأشار تقرير لقطر للبترول نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن ارتفاع حجم الصادرات النفطية للبلاد خلال الشهر الماضي، يعود إلى ارتفاع حجم الشحنات إلى كل من اليابان والصين والهند.



وأوضح البيان أن الصادرات إلى الصين خلال الشهر الماضي، سجلت أعلى مستوى لها في ستة أشهر، بينما تضاعفت التدفقات إلى الهند.



وتصدر قطر النفط الخام من خلال 5 منصات رئيسية تشمل الشاهين، وحالول، ورأس لفان، ومسيعيد، والريان.



وتحتل اليابان المرتبة الأولى كأكبر المستوردين للنفط الخام القطري، فيما تأتي كوريا الجنوبية والصين في المرتبة الثانية، ثم سنغافورة والهند وتايلاند.

بترا