الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الصفدي: الأوضاع في غزة ساءت كثيرا

اعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن راتب تقاعد الشيخوخة

مفتي القدس يحذر من اعتداءات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة

بيان حكومي بشأن النساء المعنفات

الأمن: 4 وفيات بحوادث سير و185 تجاوز للإشارة الحمراء خلال يومين

الحكومة توضح حول اجازات الموظفين في النظام الجديد

القسام تنفذ عملية بتل الهوى وتوقع قتلى وجرحى

وفاة 3 نازحين إثر حريق اندلع داخل خيمة شرقي خان يونس

الصحة تعلن عن خطة للتعامل مع مرض حمى النيل الغربي

الأربعاء، 10-07-2024 02:35 م

صادرات مصر الزراعية تسجل 2.9 مليار دولار في 6 أشهر

111


الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 4.9 مليون طن.

اضافة اعلان


وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية النقدية بلغت 2.9 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وأكد وزير الزراعة المصري في تصريح له الأربعاء، أن هناك دعماً مستمراً لمنظومة الصادرات، بهدف تحقيق الهدف الرئاسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي لمصر.

 

وكانت الصادرات السلعية المصرية قد سجلت نحو 12 مليارًا و912 مليون دولار، خلال أربعة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11 مليارًا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمئة.

 

 

سكاي نيوز عربية 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
555489

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

111

روسيا تقر ضرائب جديدة قد تُدر 30 مليار دولار إضافية

1111111111

صناديق الذهب المتداولة تسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 2013

ذهب محلي

هكذا بلغ سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

نفط8

أسعار النفط عالميا

ذهب عا

في حالة ترقب .. أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
Capture

747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

222

أهم أربع سلع يمكن التداول عليها خلال 2024

520242523146726196968

15.6 مليون دينار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى المبارك

1718795616898

أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع زيادة المخزون الأميركي

1718716189593

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ذهب3

بريق الذهب يخفت عالميا اليوم