صادرات مصر الزراعية تسجل 2.9 مليار دولار في 6 أشهر

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 4.9 مليون طن.

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وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية النقدية بلغت 2.9 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأكد وزير الزراعة المصري في تصريح له الأربعاء، أن هناك دعماً مستمراً لمنظومة الصادرات، بهدف تحقيق الهدف الرئاسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي لمصر.

وكانت الصادرات السلعية المصرية قد سجلت نحو 12 مليارًا و912 مليون دولار، خلال أربعة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11 مليارًا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمئة.





سكاي نيوز عربية









