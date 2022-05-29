صندوق استثماري مشترك بـ10 مليارات دولار بين الأردن والإمارات ومصر

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات و مصر و الأردن.



كما اعلن عن تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الدول الثلاثة.



وتشترك الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.

وتتضمن الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين هذه الدول من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.



وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.



وتركز الأهداف الاستراتيجية للشراكة على ما يلي:



-السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة.

-تحقیق سلاسل تورید مضمونة ومرنة.

-تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.

-تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

-تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.

( البيان)





