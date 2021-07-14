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الأربعاء، 14-07-2021 02:12 م

السكك الحديدية المصرية تستلم دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية - الهنغارية

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الوكيل الإخباري- استلمت هيئة السكة الحديدية المصرية، دفعة جديدة من عربات القطار الروسية - الهنغارية، كانت قد وصلت عبر ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

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وكانت الصفقة أبرمت مع شركة "ترانسماش" الروسية، الممثلة للتحالف الروسي -الهنغاري، وبلغت قيمتها مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.


وتضم هذه الدفعة الجديدة 33 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية تشمل 20 عربة من روسيا و13 عربة من هنغاريا (المجر)، ليرتفع عدد عربات القطار التي وصلت من الصفقة حتى الآن إلى 460 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.


وأفيد في هذا السياق، بأن "صفقة الـ 1300 عربة، تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية".


وقالت مصادر إعلام مصرية، إنها تسهم في "رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن المصري شهرياً دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات (قاطرات) وعربات كلها جديدة، وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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