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الثلاثاء، 05-04-2022 09:15 ص

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ434 مليون ريال

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الوكيل الاخباري- اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي أمس، خلال اجتماعه الأول للعام المالي الحالي قروضا زراعية بحوالي 434 مليون ريال، لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاج القطاع الزراعي المحلي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق، منير بن فهد السهلي، أن القروض شملت تمويل قروض تنموية لصغار المزارعين وقروضا تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية، هي إنتاج الدواجن اللاحم بمختلف قطاعاتها والبيوت المحمية ومركز تسويق للمنتجات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجاتها التحويلية.

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