الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - اسماء

روسيا تعلن وقف إطلاق نار صباح الأربعاء

بلدية الزرقاء تتطلع للاستفادة من تجربة مشروع الطاقة الشمسية بالهاشمية

شؤون المرأة: الأردن أول دولة عربية تدمج مفهوم النوع الاجتماعي بسياسات التغيّر المناخي

اكتشاف أثري مهم في عمّان - تفاصيل

اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

العودات: إقرار قانون الأحزاب لحظة تاريخية في عُمر الدولة الأردنية ونحن أمام مشروع إصلاحي كبير

الصفدي يترأس لجنة عربية للتحرك ضد إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم غد الأربعاء - أسماء

"الوطني للبحوث الزراعية": الأردن ينتج 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي للقمح

الثلاثاء، 08-03-2022 10:35 م

"الوطني للبحوث الزراعية": الأردن ينتج 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي للقمح

8237caa0afbb15e7d02882d00191d920


الوكيل الاخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، الثلاثاء، إن الأردن ينتج 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي للقمح.اضافة اعلان


وأكد حداد أن "الحكومة تحاول بكل إمكانياتها أن تدعم زراعة الحبوب"، لافتاً النظر إلى أن المدن الرئيسة تقع على المناطق المناسبة لزراعة الحبوب، وذلك وفق حديثه للمملكة.


وتابع: " العالم تحول من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى الأمن الغذائي".


وأشار إلى أن المركز الوطني حاليا يطور حلا إلكترونيا باستخدام نظام تحديد المواقع.


مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، قال إن "المؤسسة تعاقدت مع عدة مزارعين وبمساحة 29 ألف دونم وذلك لزراعة القمح والشعير".


وأوضح أن المؤسسة تشتري طن القمح من المزارع بمبلغ 500 دينارا وتبيعه بـ 450 دينارا كبذار ، لافتا النظر إلى دور المؤسسة وهو استلام القمح من المزارعين قبل الموسم وتخزينها.


وأكد أن كامل المخزون لدى المؤسسة من مادتي القمح والشعير تم بيعه العام الماضي.


وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على إدارة محطات تابعة في مناطق في إربد ومأدبا، فيما تتركز الخطة العام الحالي على تحديث محطات الغربلة والتعقيم.


من جهته، قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد عبدالوالي الطاهات، إن "وزارة الزراعة تشتري طن القمح من المزارع بثلاثة أضعاف سعره العالمي"، حيث إن الوزارة تهدف إلى دعم المزارع وليس التاجر وتقوم بتقديم كافة الخدمات للمزارع بشكل شبه مجاني".


وبين أن مساحة محصول القمح المزروعة على مستوى المملكة تبلغ 200 ألف دونم، فيما بلغت مساحة محصول القمح المزروعة في إربد 50 ألف دونم، إضافة إلى أن هناك 628 مزارعا لمحصول القمح في إربد.

إقرأ ايضا
254573_25_1646743262

6.4 مليار دولار أرباح البنوك القطرية العام الماضي

3099475858fa543ca30a8199501796

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

1237053999

فرنسا: أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي

Untitled-1-136

توقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل

6227234f4c59b746c90c70a8

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

image (1)

الامارات: 75% من إيرادات 2022 ستأتي من الوجبات الخفيفة والبروتين والمياه

أخبار متعلقة
imgid545992

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

FG7TfViWQAYaQRw

الصوامع: مخزون القمح يكفي لـ15 شهراً والشعير والنخالة لـ11 شهراً

0af53b1f-1bb7-478c-adf6-b5eee04b30c6

لبنان: احتياطي القمح لا يكفي أكثر من شهر واحد

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

de00c96b-621110644c59b764fa32d920-1536x1057

الأزمة الأوكرانية الروسية تصعد باسعار القمح عالمياً

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر