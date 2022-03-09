الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والذي يزور العراق حاليا والوفد المرافق له في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.



ورحب الكاظمي بالوزير الشمالي وأكد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.



وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية.

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ونقل الشمالي لرئيس الوزراء العراقي تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والحكومة الأردنية وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.



وحمل الكاظمي الوزير الشمالي تحياته لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيداته على أهمية المضي قدما بمساعي تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.