الأحد 11-02-2024
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الأحد، 11-02-2024 10:51 ص

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لا يزال متيناً رغم حالة عدم اليقين

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الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إنها واثقة أن الاقتصاد العالمي لا يزال متينا رغم حالة الغموض الراهنة بسبب الحرب والأوضاع الجيوسياسية.

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وأضافت جورجيفا في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.


وتابعت قائلة، إنه إضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي".


وقالت: "هذه اللحظة الضبابية بشكل استثنائي تزيد التحديات أمام الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، وأن اتساع نطاق الصراع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي".


وكان قد عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 % هذا العام، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير.

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