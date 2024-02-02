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الجمعة، 02-02-2024 10:18 ص

صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من عدم التسرع في خفض الفوائد

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس، إن الصندوق يرى خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر "قليلا"، بحسب واشنطن تايمز .

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وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المطلوب عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد-19 .


ومع تراجع التضخم في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحول الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقالت غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفا قليلا".


وجاءت تعليقات مديرة صندوق النقد غداة تصويت لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي لصالح الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة. واستبعد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فكرة خفض السعر في اجتماعه المقبل في آذار/مارس، ما أدى إلى انخفاض الأسهم في وول ستريت.


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