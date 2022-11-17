صندوق النقد: تفكك سلاسل التوريد العالمية ثمنه باهظ

الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الحرب في أوكرانيا هي "العامل السلبي الوحيد الأكثر تأثيرًا" على الاقتصاد العالمي هذا العام، وعلى الأرجح قد يستمر للعام المقبل. اضافة اعلان





وعلى هامش مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، قالت جورجيفا، "أي شيء يزيد القلق هو بالطبع ضار بآفاق النمو وتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد في كل مكان"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".



وأوضحت أن التركيز في قمة مجموعة العشرين كان على مشاكل ملحة للغاية مثل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة والأمن الغذائي وأمن الطاقة.



وجاءت تلك التصريحات بعدما ضرب صاروخ روسي الصنع الأراضي البولندية وأسفر عن مقتل اثنين من المدنيين، ولكن تشير التقارير الأولية إلى أن الصاروخ ربما أطلقته القوات الأوكرانية على صاروخ روسي قادم. ( سكاي نيوز )