ضريبة الدخل: انخفاض الجولات التفتيشية هذا العام

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ارتفاع إجمالي الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة التي حققتها الدائرة نتيجة اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين ثاني الماضي لتصل الى ما مجموعه (776,5) مليون دينار نتيجة رفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي من خلال الاصلاحات الضريبية واعتماد اسس المعايير الدولية في التدقيق الضريبي.





واشار الى ان حصيلة اجراءات التفتيش الضريبي التي نفذتها الدائرة ارتفعت حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي الى (406,6) مليون دينار رغم انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال هذه الفترة حيث بلغت 1258 جولة تفتيشية في حين كان عدد هذه الجولات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 ما مجموعه 2627 جولة تفتيشية.

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وبين ابو علي ان انخفاض عدد الجولات التفتيشية هذا العام الى نصف العدد مقارنة بالجولات التي تمت العام الماضي وارتفاع قيمة التحققات الناجمة عن هذه الجولات دلالة واضحة على كفاءة ونجاح خطة التدقيق والتفتيش الضريبي وكذلك ل لحسن الاجراءات التي تنفذها الدائرة.



ويذكر ان ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر تشرين ثاني الماضي ارتفعت الى 391 مليون دينار مقارنة مع 345 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها 45.7 مليون دينار ونسبتها13%.



وبلغت مجموع ايرادات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي شهدت ارتفاعا حيث بلغ مجموعها 4.269 مليار دينار، مقارنة مع 3.934 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها 335 مليون دينار وبنسبة زيادة 9%.



وقدم شكره للمكلفين الذين قاموا بالمبادرة طوعيا بمراجعة الدائرة وتعديل البيانات الضريبية التي قاموا بتقديمها سابقا وللمكلفين الذين بادروا للإعلان عن دخولهم بشكل واقعي وصحيح وقاموا بتسديد الضرائب المترتبة عليهم.



