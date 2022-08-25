ضريبة الدخل توضح الغاية من تحميل الفواتير على (تطبيق فواتيري)

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إلى تنزيل تطبيق "فواتيري" على هواتفهم بهدف التوعية ونشر ثقافة طلب الفاتورة، والحصول عليها، وتحفيز المكلفين الملزمين على إصدار الفاتورة، وتأكيد أهميتها للمشتريين ومتلقي الخدمة، وتحقيق العدالة الضريبية.

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وقالت الدائرة في بيان صحفي الخميس، إنه لن يتم استخدام الفواتير أو المعلومات والبيانات لأي غايات تتعلق بالأشخاص الذين قاموا بإرسالها، وإن الفواتير التي يتم تحميلها وإرسالها من خلال تطبيق "فواتيري" سيكون التعامل معها فقط لتقديم ومنح الجوائز والحوافز التي تقدمها الدائرة.



وأضافت، في رد على سؤال أنه سيتم منح كل فاتورة رقم يؤهلها للدخول في عملية سحب الجوائز، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الفواتير التي يرسلها الشخص كلما زادت فرصته بالربح.



وذكرت أن التطبيق متاح لتحميله من المواطنين والمقيمين كافة، سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.



وأشارت إلى أن الجائزة العينية الأولى ستكون سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة المادية الأولى مبلغ قيمته 25 ألف دينار، وتقديم جوائز عديدة أخرى تمثل قيما مالية وأصولا، وأجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وأونصات ذهب، بالإضافة إلى اشتراك في خدمات مختلفة لمدة محددة.



وبينت أن التطبيق متوفر على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store ، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين:

https://bit.ly/3JF3FP9، الآب ستور:https://apple.co/3p21Hii، وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.



