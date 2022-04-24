ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي حول B

الوكيل الإخباري -

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كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الأردن السيادي عند مستوى B بدرجاته المختلفة.وأوضحت المؤسسة في تقريرها المستند الى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، أن الأردن حل ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة / المتوسطة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مناخ الأعمال الصادر عن شركة كوفاس.كذلك صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائتمان الأردن في المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر المنخفضة في أعمال مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الرابع في مخاطر العنف السياسي في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الخامس في المخاطر السياسية في عمليات التصدير الى الدولة في المدى القصير.كما كشفت النشرة أن الأردن يقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال خطاب اعتماد غير قابل للإلغاءILC في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاثة أعوام.