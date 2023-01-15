عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

الوكيل الإخباري - قال عضو البنك الفيدرالي الأمريكيفي ولاية فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه قد حان الوقت لإبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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وأضاف هاركر، في تصريحات هامة، أن رفع الفائدة للمرة القادمة سيكون 25 نقطة أساس، مرجحاً أن يرفع الفيدرالي الأمريكيأسعار الفائدة عدة مرات أخرى خلال العام الحالي.



وأضاف أنه في حال انتهاء الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة فانه سيتعين عليه إبقاء الفائدة ثابتة لبعض الوقت، متوقعاً تراجع التضخم الأساسي إلى 3.5% في 2023، ويصل إلى هدف البنك الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% في عام 2025.



وشدد هاركر على أنه قد انتهى وقت الزيادات الكبيرة في الأسعار مع استمرار قوة سوق العمل، متوقعاً ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.5% هذا العام.



وختم هاركر إنه من المرجح أن يكون أسوأ ارتفاع في التضخم قد انتهى. ( وكالات)



