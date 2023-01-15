البتكوين ترتفع فوق 21000 للمرة الأولى لها في شهرين

الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 7% إلى مستويات 21292 دولاراً في جلسة أمس السبت، وذلك للمرة الأولى لها في نحو شهرين.

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كما استطاعت البتكوين اختراق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوماً للمرة الأولى لها منذ كانون الثاني من عام 2022.



وتصل المكاسب التي حققتها العملة المشفرة إلى 34% أي ما يعادل نحو 5300 دولاراً منذ القاع الذي شكلته في 21 تشرين الثاني من العام الماضي عند مستويات 15479 دولاراً.



وتأتي هذه الارتفاعات على البتكوين بالتزامن مع صعود المؤشرات الأميركية وتحقيقها أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين بعد توقعات بتخفيف سياسة الفدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. ( CNBC )