الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعرض محاور استراتيجيته للأعوام 2023 -2025

رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

 
الأحد، 15-01-2023 10:59 ص

البتكوين ترتفع فوق 21000 للمرة الأولى لها في شهرين

ثثثثثث


الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 7% إلى مستويات 21292 دولاراً في جلسة أمس السبت، وذلك للمرة الأولى لها في نحو شهرين.

اضافة اعلان


كما استطاعت البتكوين اختراق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوماً للمرة الأولى لها منذ كانون الثاني من عام 2022.


وتصل المكاسب التي حققتها العملة المشفرة إلى 34% أي ما يعادل نحو 5300 دولاراً منذ القاع الذي شكلته في 21 تشرين الثاني من العام الماضي عند مستويات 15479 دولاراً.


وتأتي هذه الارتفاعات على البتكوين بالتزامن مع صعود المؤشرات الأميركية وتحقيقها أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين بعد توقعات بتخفيف سياسة الفدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. ( CNBC

 

إقرأ ايضا
main_image5ea07659d7810

الأردنية لضمان القروض تحقق 13% نمو بحجم ضمان ائتمان الصادرات

ؤؤبببي

التضخم في السعودية يرتفع 3.3% خلال 2022

558

عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

2 - Copy

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

63c2b215423604743533e4e0

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

63c2a4f84236043277753d5a

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

أخبار متعلقة
558

عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

89

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

1278235697

النقد الدولي يحث الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة

LYNXMPEIBM04Z_L

الدولار ينخفض عالمياً

elaosboa34071

اجتماع حاسم للمركزي المصري والأعين تترقب سعر الجنيه

2

مصر.. توقعات بزيادة الفائدة 2 %