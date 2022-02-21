عقارات الدولة السعودية تسترد 10 ملايين متر مربع من جهات حكومية

الوكيل الاخباري- استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية خلال عام 2021، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.

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وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى.



وأشارت الهيئة إلى أن التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

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