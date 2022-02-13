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الأحد، 13-02-2022 02:58 م

تخصيص 324 مليون متر مربع أراضي لـ 24 جهة حكومية سعودية

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الوكيل الاخباري-خصّصتِ الهيئة العامّة لعقارات الدولة في السعودية، ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021.

وأصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية من بينها وزارة (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِ، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِ، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).

وأكّدت الهيئة سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، إضافة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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