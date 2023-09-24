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الأحد، 24-09-2023 10:19 ص

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

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الوكيل الإخباري - توقّع الخبير النفطي هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً، مع تسعيرة شهر تشرين أول القادم من 1% إلى 3%. 

وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن يرتفع سعر لتر (بنزين أوكتان 90) قرش ونصف، وبنسبة تصل إلى 1.5%، وتوقع رفع سعر (بنزين اوكتان 95 ) قرش ونصف، وبنسبة 1%.

وبيّن أن الارتفاع الأعلى سوف يكون على الديزل، حيث من المُتوقع أن يرتفع سعر اللتر الواحد قرشين ونصف، وبنسبة 3%. 

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وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل وجود العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط عالمياً، والتي تضغط بقوة نتيجة الخفض الطوعي السعودي الروسي وتحسّن الطلب الصيني.

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