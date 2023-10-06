الجمعة 06-10-2023
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انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

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الجمعة، 06-10-2023 11:16 ص

انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

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الوكيل الاخباري- تراجع سعر صرف العملة الروسية، في تعاملات اليوم الجمعة، وجرى تداول الدولار فوق مستوى 101 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

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وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 63 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 101.3 روبل. في حين صعد اليورو بواقع 69 كوبيكا إلى 106.46 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.39% إلى 3144.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.11% إلى 981.51 نقطة.

 

روسيا اليوم

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