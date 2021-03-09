الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحنيطي يؤكد استمرار تطوير منظومة أمن الحدود

%16.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تأجيل امتحانات الشامل إلى إشعار آخر

تعطيل دوام العاملين في إقليم البترا

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

التعليم العالي : إيقاف التعليم الوجاهي للمساقات العملية

التحول إلى التعليم عن بُعد لكافة الصفوف

الحكومة تعلن عن قرارات جديدة

المجلس القضائي يقلص دوام القضاة ودوائر الادعاء العام

الثلاثاء، 09-03-2021 03:36 م

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

nz_bitcoin_220163


الوكيل الاخباري - ارتفع سعر عملة "البيتكوين"، اليوم الثلاثاء، وسجلت العملة الأكثر شهرة في العالم خلال التعاملات أعلى مستوى لها منذ 22 فبراير الماضي، حيث تجاوزت مستوى 54.45 ألف دولار.

وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت موسكو، سجلت عملة "البيتكوين" في بورصة Binance ارتفاعا بنسبة 7.8% إلى 53.709 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول العملة عند 54.448 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 فبراير الماضي.

اضافة اعلان

أما بيانات منصة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط سعر "البيتكوين" في 20 بورصة، فقد أشارت إلى أن العملة صعدت بنسبة 6.26% إلى 53.818 ألف دولار.


منذ نهاية شهر يناير الماضي، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" لمدة أربعة أسابيع متتالية، وخلال شهر فبراير الماضي تضاعف سعر العملة، لكنها تراجعت في الأسبوع الأخير من فبراير، حيث انخفضت بشكل حاد بعد أن وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 58.352 ألف دولار.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021591937204837015

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

20151221204701-chase-money

دولة عربية ضمن أكبر الملاذات الضريبية للشركات

60476380423604759935279e

سوريا تقرر استبدال أوراق نقدية

75208_TUR20200325HEALTHCORONAVIRUSTURKEY_1585170232185

تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين

crude-oil-reuters-1200

النفط يرتفع بعد تراجع مخاوف توقف السعودية عن الإمدادات

gettyimages-1053236664

مصر تحقق تقدما.. العجز التجاري يتراجع 14%

أخبار متعلقة
2021-03-05-image-20-j

ماستر كارد تعلن دعمها للعملات الرقمية المشفرة

wired-uk-bitcoin

علماء يحذرون من تهديد البيتكوين على المناخ العالمي

960x0

في غضون ساعات قليلة.. البيتكوين تتجاوز الحد الأقصى ثلاث مرات