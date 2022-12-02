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الجمعة، 02-12-2022 02:21 م

فاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي

عربا


الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس بسبب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

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وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر.


وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.


وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.


وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف خلال نوفمبر يعني أن مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 بالمئة فقط عن مستواه قبل عام.


وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت "فاو" توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي وكانت عند 2.764 مليار طن.


وقالت المنظمة إن التوقعات أقل بنسبة 2 بالمئة من الإنتاج المُقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

 

سكاي نيوز


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