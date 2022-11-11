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الجمعة، 11-11-2022 08:21 م

فاو: تكاليف استيراد الغذاء ترتفع لمستوى قياسي

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقارب من تريليوني دولار في 2022؛ مما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.

وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في آذار/ مارس؛ بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.

وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.

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