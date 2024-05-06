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الإثنين، 06-05-2024 12:55 م

رئيس الوزراء البريطاني: المحافظون في طريقهم لخسارة أغلبيتهم بالانتخابات المقبلة

بريطانيا


الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا تتجه نحو برلمان معلق، حاثاً أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على إنهاء انقساماتهم والتوحد لمواجهة حزب العمال.

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واعترف سوناك للمرة الأولى في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية نشرتها اليوم الاثنين، بأن حزبه قد يكون في طريقه لخسارة أغلبيته في الانتخابات العامة (التشريعية) المقبلة، قائلا "إن الناخبين لن يحبذوا رؤية زعيم حزب العمال كير ستارمر وهو يحظى بدعم من الحزب الوطني الإسكتلندي أو أحزاب أصغر "للوصول إلى داونينج ستريت".


كما اعترف سوناك أيضاً بأن نتائج الانتخابات (البلدية) كانت "مخيبة للآمال بشدة" بالنسبة لحزب المحافظين، حيث خسر الحزب ما يقرب من 500 مقعد في المجالس البلدية.

 

بترا


 




 

 


 

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