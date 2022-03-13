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الأحد، 13-03-2022 08:46 ص

فرنسا تعلن دعم أسعار الوقود بملياري يورو

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن الحكومة ستقدم خصماً قدره 15 سنتا يورو (0.16 دولاراً) للتر على البنزين والديزل لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وأضاف كاستكس في مقابلة لصحيفة "لو باريزيان"، إن الإجراء سيطبق لمدة 4 أشهر ابتداء من الأول من أبريل، وسيكلف الحكومة حوالي ملياري يورو. وقال إنها ستساعد أي شخص يشتري البنزين، خاصة القطاع العائلي والشركات وسائقي سيارات الأجرة وسائقي الشاحنات والصيادين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ.

وتأتي تصريحات، رئيس الوزراء الفرنسي قبل 4 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ويضيف ذلك، إلى أكثر من 20 مليار يورو من التخفيضات الضريبية والإعانات التي قدمتها الحكومة الفرنسية في الأشهر الأخيرة للحد من فواتير الكهرباء والغاز.

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