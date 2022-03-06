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الأحد، 06-03-2022 11:22 ص

الكهرباء المصرية تكشف تطورات مشروع الربط مع السعودية

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الوكيل الاخباري- كشفت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن مشروع الربط بين مصر والسعودية الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، قد وصل مرحلة مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية.

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وأوضحت صباح مشالي في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أن الجدول الزمني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميغاوات، مشيرا إلى أن باقي القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات لتبادل 3 آلاف ميغا فقط مع الجانب السعودي.

وأضافت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجانب السعودي ملتزمون بالجدول الزمني للمشروع لتشغيله فى المحدد له، وأن المشروع يحظى باهتمام بالغ من قبل البلدين.

وقالت إن المشروع يتيح تبادل 3 آلاف ميغاوات بين البلدين في وقت الذروة، الذي يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، لافتة إلى أنه تم البدء بتنفيذ المشروع منذ توقيع العقود في أكتوبر الماضي، ويستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصري.

 

روسيا اليوم

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