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الأربعاء، 17-05-2023 04:23 م

فرنسا: معدل البطالة يبلغ أدنى مستوى له منذ 40 عاما

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الوكيل الإخباري - ظل معدل البطالة مستقرا في فرنسا في الربع الأول، عند 7.1 % من السكان العاملين، أي عند أدنى مستوى له منذ 40 عاما، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل على النحو المحدد من مكتب العمل الدولي 2.2 مليون شخص، ما يعني أنه بالكاد انخفض خلال الربع الأول (أقل بسبعة آلاف).

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وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية قد أفاد في البداية عن معدل بطالة بنسبة 7.2 %  في الربع الرابع من 2022، ثم قام بمراجعته نزولا قليلا (أقل بـ0.1 نقطة).

ورحب وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت بهذه الأرقام وفقا لوكالة فرانس برس، معتبرا أنها تعكس الجهود لتحقيق هدف التوظيف الكامل، أي معدل البطالة يقارب 5 %.  

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