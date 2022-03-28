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الإثنين، 28-03-2022 01:31 م

الكرملين: روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا

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الوكيل الاخباري-أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن السلطات الروسية وشركة "غازبروم" تناقشان الآن تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا، وقال للصحفيين: "عملية التوريد معقدة للغاية. هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، الآن تتم مناقشة تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل".

وردا على سؤال عن ردة فعل موسكو إذا رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات فور وقوعها".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

 

روسيا اليوم

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