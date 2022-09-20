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الثلاثاء، 20-09-2022 11:41 ص

قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.. الذهب ينخفض 0.45% عالمياً

يبببببب


الوكيل الإخباري - قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي انخفض المعدن الأصفر بحوالي 8 دولارات إلى مستويات 1667 دولار للاوقية بانخفاض في حدود 0.45% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي العقود الآجلة للذهب سجل المعدن الأصفر مكاسب محدودة في طريقها للتلاشي حيث انخفضت لأقل من دولار وتتداول الأوقية عند مستويات دون الـ 1680 دولار خلال هذه اللحظات.

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وفي نهاية تعاملات أمس تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، ليسجل 1678.30 دولارًا للأوقية، ليكون بالقرب من أقل مستوى منذ نيسان 2020. ( investing


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