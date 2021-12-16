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الخميس، 16-12-2021 07:59 ص

قطر تبيع نفطها بأدنى سعر في 3 شهور

النفط


الوكيل الإخباري - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن شركة "قطر للطاقة" باعت أربع شحنات من خام الشاهين للتحميل في فبراير 2022 بأقل علاوات سعرية في ثلاثة شهور.

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ويعد الخام القطري الأحدث ضمن خامات الشرق الأوسط الذي يسجل انخفاضا شهريا حادا في العلاوات الفورية مع تحسن الإمدادات إلى آسيا.


وذكرت المصادر أن الشحنات الأربع بيعت بمتوسط علاوة 1.57 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، انخفاضا من 3.45 دولار للبرميل للتحميل في يناير 2022.


وقالت المصادر إن شركة "قطر للطاقة" حددت العلاوة السعرية الآجلة تحميل فبراير 2022 عند 1.62 دولار للبرميل، انخفاضا من 3.68 دولار للبرميل في الشهر السابق.


والعلاوات الفورية لشحنات التحميل في فبراير 2022 هي الأدنى منذ تداول شحنات نوفمبر 2021، وفقا للبيانات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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