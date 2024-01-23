الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

عاجل

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

الثلاثاء، 23-01-2024 09:44 ص

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

55557327_1256274454548393_5526058596963450880_n

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب والليرة الانجليزية والرشادية اليوم الثلاثاء في الاردن وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ  سعر غرام الذهب  من عيار 21  عند 41.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.7 ديناراً للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب  من عيار 18  عند 36.9 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 33.9 دينارًا للشراء منهم. وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، فقد استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 336 دينارًا، بينما بلغت 296 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب

اضافة اعلان

 


إقرأ ايضا
LYNXMPED180L9_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

وزارة-السياسة-الزراعية..لا-بديل-للعالم-عن-المنتجات-الزراعية-الأوكرانية-ما-هو-السبب؟

البنك الدولي: توقعات بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً العام الحالي والقادم

0010

مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل أرقاما قياسية جديدة

206632

النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي

0b66a76807cd59c403a80027aca64dac

الدولار يحاول الاحتفاظ بمكاسبه بانتظار اجتماعات بنوك مركزية

Doc-P-479447-638413263753724116

ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول أفريقيا إلى أوروبا

أخبار متعلقة
1120237141322872055997

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم

9202320114152400683332

سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم

11202322113458107722984

أسعار ليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم

1020237114254635898302

انخفاض ليرة الذهب 4 دنانير بالأردن اليوم

920232593255739972866

تعرف على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

w7QeDf08GmdMIL2tKFgBkmlAUpYrPJhlFkMJCfA6

ليرة الذهب تسجل اعلى معدلاتها لعام 2023 .. تعرف على سعر البيع