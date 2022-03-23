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الأربعاء، 23-03-2022 01:31 م

كيف تُزعزع الصدمات النفطية الاقتصاد العالمي؟

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الوكيل الاخباري-قالت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، إن انفجار لهيب أسعار المواد الهيدروكربونية، التي كثفته الحرب في أوكرانيا، يوقظ ذكرى أزمات الطاقة في عامي 1973 و1979، التي تميزت بظهور النمو التضخمي، وهو مزيج من التضخم المرتفع وضعف النمو.

ونقلت الصحيفة عن مايكل ليبيتيت، الباحث في التاريخ الاقتصادي في المختبر متعدد التخصصات لطاقات المستقبل (LIED)، بجامعة باريس – السابعة، في معرض حديثه عن تلك الأزمة: ”كما كان الحال في ذلك الوقت، كل ما نملكه من مشاعر اليقين بدأ يتبخر“.

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وصرَّح وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في الـ9 من شهر آذار/مارس الجاري، ”بأن صدمة الغاز، اليوم، يمكن مقارنتها في شدتها ووحشيتها بصدمة النفط العام 1973“.

 

ارم

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