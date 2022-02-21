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الإثنين، 21-02-2022 09:23 ص

كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2022؟

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الوكيل الاخباري- تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022 بنسبة 2.8%، وذلك بعد نمو ملحوظ سجله الاقتصاد الروسي في 2021.

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وتوقعات الوزارة بنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.8% هذا العام جاء ضمن مراجعة للوزارة حول أداء الاقتصاد الروسي للفترة 2022-2024، وفقا لما نقلته صحيفة "فيدوموستي" نقلا عن مسؤولين في الحكومة الروسية.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد الروسي في 2022 نموا بنسبة 3%. وبحسب الوزارة الروسية فإن تعديل التوقعات من 3% إلى 2.8% جاء في ظل تسجيل الاقتصاد الروسي في 2021 نموا أعلى من المتوقع.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن التوقعات الجديدة تمت مناقشتها في اجتماع حكومي مع الرئيس الروسي بوتين في 17 فبراير الجاري، خصص لبحث القضايا الاقتصادية.

وقالت هيئة الإحصاء الروسية "روسستات"، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2021 بلغ 4.7% ، متجاوزا التوقعات، إذ كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.4% - 4.5%.

وبذلك يكون الاقتصاد الروسي قد أظهر في 2021 أكبر نمو منذ العام 2008. وربطت الهيئة الروسية نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بتعافي النشاط الاقتصادي بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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