لافروف: التحول إلى العملات المحلية في التسويات لا يمكن وقفه

الوكيل الإخباري - شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أنه لم يعد من الممكن إيقاف التحول إلى العملات المحلية في عمليات التسويات المالية بالعملات المحلية متجاوز العملة الأميركية الدولار، مشيرا إلى أن دولرة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافاً دولية دون أخرى.

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ومفهوم الدولرة أو (Dollarization) يُستخدم عندما تعتمد دولة ما على الدولار الأميركي أو عملة دولة أجنبية أخرى رسمياً بدلاً مع عملتها الوطنية أو بالإضافة إليها. وتدعى هذه العملية أحياناً باسم استبدال العملة.



وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة لنيويورك في إطار رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي: "بدأ الأميركيون عملية إزالة الدولرة بأنفسهم. ويجري الآن تحليل هذه العملية بشكل خاص من قبل المحللين السياسيين والاقتصاديين الأميركيين بقلق عميق".



وتابع قائلا: إن مستقبل النظام المالي العالمي للعملة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم يتضح بعد.



"لم يعد من الممكن وقف التحول إلى التسويات التجارية بين الدول بالعملات الوطنية والتي تتجاوز الدولار واليورو والين إلى العملات الرقمية، إذ لا يزال مستقبل النظام المالي العالمي للعملة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الأمور التي لم تتضح بعد". بحسب تعبير الوزير الروسي. ( سكاي نيوز )