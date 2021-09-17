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الجمعة، 17-09-2021 11:49 ص

لبنان يرفع أسعار البنزين بنسبة 38%

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان رفع الدعم بشكل رسمي عن المحروقات ، مشيرا إلى اتجاه لرفعه عن البنزين. كما أعلنت وزارة الطاقة رفع سعر صفيحة البنزين إلى 174 ألف ليرة.

وقال رئيس التجمع جورج فياض: "الشركات ستسلم البنزين، ولكنها تنتظر جدول الأسعار، لأنه من دونه لا يمكن أن يوزعوا، وحين يصدر كلهم حاضرين للتسليم".

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وفي السياق، أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، حيث رفعت سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.


وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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