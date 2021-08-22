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الأحد، 22-08-2021 11:05 ص

لبنان.. الحكومة ترفع أسعار المحروقات

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الوكيل الاخباري - رفعت الحكومة اللبنانية أسعار المحروقات، واعتمدت أسعارا جديدة تسري منذ صباح اليوم الأحد.

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وحسب موقع النشرة اللبناني فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه، بيانا أكدت فيه رفع أسعار المحروقات ابتداء من صباح اليوم الأحد.

وطبقا لبيان الوزارة اللبنانية فقد أصبح سعر بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة، وبنزين 95 أوكتان بـ 129000 ليرة، وديزل أويل بـ101500 ليرة، فيما صارت قارورة الغاز المنزلي بـ 90400 ليرة.

 

ونص القرار على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية، كما كانت حسب القرار الصادر في الـ11 من أغسطس/ آب الجاري.


وأوضح البيان أن القرار جاء "إستنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا أمس، وكذلك إستنادا إلى الموافقة الإستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، ووزير الطاقة والمياه".


ولفت إلى أن هذا الاجتماع قد تمت فيه الموافقة بإجماع الآراء على التدبير لجهة إعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات.

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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