لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

الوكيل الإخباري - أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب الزائرين، بداية من الشهر المقبل.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح كامل الوزير أنه سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لبدء تطبيق القرارات الجديدة.



و أشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة.



وذكر أن هناك 1023 شخصًا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه تم التعاون مع أحد البنوك عن طريق الحساب الصفري، لإتاحة الحجز بالدولار واليورو لجميع الأجانب، وأن البنك يقع تحت مراقبة البنك المركزي بشكل دقيق. ( روسيا اليوم )