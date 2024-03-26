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الثلاثاء، 26-03-2024 02:56 م

للمرة الأولى.. ترامب ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم

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الوكيل الإخباري - كان من المفترض أن تكون إمبراطورية الأعمال التجارية لدونالد ترامب في خطر لم يسبق له مثيل، وبدلاً من ذلك، تحول ذلك اليوم إلى أعظم يوم في تاريخ ثروة الرئيس السابق.

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في مواجهة الموعد النهائي لدفع غرامة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار في دعوى احتيال مالي في نيويورك، ألقت عليه محكمة الاستئناف بالولاية حبل النجاة، وخفضت المبلغ الذي كان عليه دفعه إلى 175 مليون دولار - وهو المبلغ الذي يقول إنه سيغطيه.


وفي الوقت نفسه تقريبًا، أنهت شركته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي "ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب" Trump Media & Technology Group عملية اندماج استمرت 29 شهرًا، مما يعني أن الأسهم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الورق أصبحت الآن مملوكة رسميًا لترامب.

ويمتلك ترامب ما يقرب من 58% من الشركة الجديدة، ورغم أن ترامب سيُمنع من بيع الأسهم لمدة 6  أشهر على الأقل، لكن الأصول التي يملكها أدت على الفور إلى ارتفاع صافي ثروته في قائمة بلومبرغ.


وزادت ثروته الصافية بأكثر من 4 مليارات دولار، وهذا يعني أنه للمرة الأولى على الإطلاق، انضم ترامب إلى صفوف أغنى 500 شخص في العالم على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بثروة قدرها 6.5 مليار دولار.

 




 

 


 

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