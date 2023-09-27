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الأربعاء، 27-09-2023 10:50 ص

لليوم الثاني على التوالي .. انخفاض جديد على سعر ليرة الذهب محلياً

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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انخفض سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الأردن اليوم الأربعاء بمقدار دينارين، وذلك بعد انخفاضه أمس بنفس القدر، وفقًا لامين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وأوضح ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات بلغ اليوم 315 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 276 دينارًا.


وأشار إلى أن سعر اونصة الذهب اليوم يتراوح ما بين 1897 و1900 دولار في التداولات العالمية.


وأكد أن الأسواق العالمية تترقب نتائج التضخم الأمريكي التي تنعكس على تحسن سعر الدولار.

 

وكانت قد انخفضت اسعار الذهب محليا اليوم بمقدار 30 قرشاً حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 38.7 للبيع للمواطنين مقابل 37 دينارا للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .



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