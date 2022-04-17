العراق: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاج النفط بعيدا عن أوبك

الوكيل الاخباري- قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، في مقابلة مع تلفزيون ”الحدث“، إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج.



وأضاف الوزير أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.



وكان وزير النفط العراقي كشف، أمس السبت، في مقابلة مع تلفزيون ”الفرات“ العراقي، أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد، قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

اضافة اعلان

ارم