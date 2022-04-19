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الثلاثاء، 19-04-2022 10:37 ص

صحيفة: الشركات الهندية تخطط لزيادة مشترياتها من النفط الروسي

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، أن المصافي الهندية المملوكة للدولة تخطط لشراء أكبر قدر ممكن من النفط من روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر: "من المتوقع أن يزيد المستوردون في الهند في الأسابيع المقبلة مشتريات النفط من روسيا. وبسبب الأحداث في أوكرانيا وتفشي كورونا في الصين مجددا يمكن للهند الحصول على مزيد من النفط بسعر أكثر جاذبية من ذي قبل".

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن المستوردين في الهند يعتزمون تحويل استراتيجية الشراء الخاصة بهم من المناقصات إلى الصفقات التعاقدية، من أجل الحصول على خصومات أكبر.

وبناء على بيانات الصحيفة فإن الهند اشترت منذ 24 فبراير الماضي، عندما أطلقت روسيا عملية خاصة في أوكرانيا، قرابة 15 مليون برميل من النفط الروسي من تجار وشركات روسية، وسددت بالدولار ثمن النفط المورد من خلال القنوات المصرفية العادية.

ونهاية مارس الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن روسيا والهند تفكران في إنشاء منصة مالية لتنفيذ التبادلات التجارية بالعملات الوطنية، وذلك في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وتعد آلية التجارة بين البلدين القائمة على العملات الوطنية (الروبل والروبية) مفتاحا لاستمرار تجارة نيودلهي مع موسكو، حيث تشتري الهند الكثير من المنتجات من روسيا، بما في ذلك منظومات الدفاع، والطاقة النووية، بينما تصدر الهند المستحضرات الصيدلانية والزراعية وغيرها من السلع إلى روسيا.

 

روسيا اليوم

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