مؤشر القطاع الصناعي في قطر يقفز بنسبة 44%

الوكيل الإخباري - سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي القطري 164 نقطة خلال شهر أيلول الماضي، مرتفعا بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي.

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وأشارت أحدث بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء القطري صدرت اليوم إلى ارتفاع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 52.63 بالمئة.



كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.81 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.



وشهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا قدره 5.47 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.47 بالمئة.



من جهة أخرى، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 1.78 بالمئة قياسا بشهر أيلول 2021.



ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر منتج القطاع الصناعي في قطر من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، والكهرباء ويمثل 1.15 بالمئة،، والماء الذي يمثل 0.52 بالمئة من قيمة المؤشر.



بترا