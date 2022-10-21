الجمعة 21-10-2022
الوكيل الاخباري

تصريح السفير الهولندي.. تدخل سافر في الشؤون الداخلية وخرق للأعراف الدبلوماسية

الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

حقيقة إجراء تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

الدفاع المدني يحذر السائقين من حالة عدم الاستقرار الجوي

هام من الأشغال حول مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

وزارة الصناعة والتجارة: مخزون الأردن من القمح يكفي 14 شهرا

2180 سائحا ألمانيا يصلون إلى العقبة الجمعة

توقع سقوط زخات مطرية مصحوبة بالرعد في مناطق متفرقة اليوم

الإمارات تستدعي سفير هولندا تضامنا مع الأردن

 
الجمعة، 21-10-2022 12:12 م

خسائر أسبوعية طفيفة لبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار

143-190719-qatar-stock-exch-down-3-lost-14-6-billion-dollars_700x400


الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم القطرية خسائر أسبوعية طفيفة بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

اضافة اعلان


وكشف تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 703.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت فيه 708.2 مليار ريال.


وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم بلغت نحو ملياري ريال من خلال تداول أكثر من 606 ملايين سهم، عبر إبرام ما يزيد على 72 ألف صفقة.


ووفقا للتقرير، فقد خسر مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع نحو 61 نقطة، تمثل ما نسبته 0.48 بالمئة، ليغلق في ختام جلسات الأسبوع عند 12657 نقطة.


بترا

إقرأ ايضا
bd40273d-بنزين

الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

im-236529

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1186

620229103915673486121

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

AcYjvFt8iFvq48rv1kq9x4ni69wYxXWhIFtEkprK

وزارة الصناعة والتجارة: مخزون الأردن من القمح يكفي 14 شهرا

6351786b42360440a440c1ef

أسعار الغاز تقفز 14% في أوروبا

أخبار متعلقة
8DC3E66B-3414-4B85-9A65-8348CDDF5BD8

3.4 مليار دولار أرباح بنك قطر الوطني في 9 أشهر

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

main_image5e5cc309d0689

108 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيلول الماضي