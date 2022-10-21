خسائر أسبوعية طفيفة لبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار

الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم القطرية خسائر أسبوعية طفيفة بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

اضافة اعلان



وكشف تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 703.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت فيه 708.2 مليار ريال.



وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم بلغت نحو ملياري ريال من خلال تداول أكثر من 606 ملايين سهم، عبر إبرام ما يزيد على 72 ألف صفقة.



ووفقا للتقرير، فقد خسر مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع نحو 61 نقطة، تمثل ما نسبته 0.48 بالمئة، ليغلق في ختام جلسات الأسبوع عند 12657 نقطة.



بترا