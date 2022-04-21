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الخميس، 21-04-2022 12:51 م

ماذا ينتظر سعر الفائدة الروسي في المستقبل القريب؟

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الوكيل الاخباري- رجحت رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي "الدوما"، احتمال أن يقوم المنظم المالي بإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

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ويأتي تصريح المسؤولة الروسية قبل اجتماع مزمع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، والذي سينعقد في 29 أبريل المقبل.

وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريرا عن أداء المركزي الروسي للنواب الروسي اليوم الخميس: "مع استقرار الوضع في السوق المالية ومع تخفيف الضغوط التضخمية بدأنا في خفض سعر الفائدة الرئيسي. دون انتظار اجتماع مخطط له لمجلس إدارة البنك، قمنا بتخفيض النسبة إلى 17%".

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي "سننظر في إمكانية خفضها بشكل أكبر في الاجتماعات المقبلة". وشددت على أهمية حماية مدخرات ودخل المواطنين الروس حتى لا تتآكل بفعل التضخم.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلن البنك المركزي الروسي عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا. ورجح إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة.

وكان المركزي الروسي في نهاية فبراير الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

 

روسيا اليوم

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