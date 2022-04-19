الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

الثلاثاء، 19-04-2022 10:27 ص

الدولار يلامس أعلى مستوى في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة

625de2a966ac1


الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عامين أمس الاثنين، في تعاملات متقلبة بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يتأهب المستثمرون للتكيف مع زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في هونغ كونغ وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في عطلة عيد الفصح.

وتتوقع سوق العقود الآجلة للفائدة الأميركية فرصة بنسبة 96% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر القادم، وحوالي 215 نقطة أساس في زيادات تراكمية للفائدة في 2022، وهو ما يقدم دعما قويا للدولار.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً

unnamed

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

1-166

نجم العملات المرتبطة بالذهب يسطع في سوق الأصول المشفرة

625de9df42360460e17635db

الخزانة الأمريكية: سياسة العقوبات لن تقوض دور الدولار

625e59fc423604014077066c

خبير اقتصادي: الامتناع عن النفط والغاز الروسيين سيسبب صدمة أسعار في الاتحاد الأوروبي

625e212c4236042afc624963

أعلى مستوى منذ 13 عاما.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية

أخبار متعلقة
143-114432-gold-prices-in-jordan-sunday-january-2-2022_700x400

استقرار أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار

4020265

تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين مع تزايد التضخم ومخاوف الحرب

digital-usd

رئيس الفيدرالي الأميركي يحدد 4 صفات للدولار الرقمي

1160155

واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية العقابية

روبل-ودولار

الدولار يهبط دون مستوى 100 روبل بعد قرار بوتين حول صادرات الغاز إلى أوروبا

مركزي88

توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر بسبب التضخم