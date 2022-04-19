الدولار يلامس أعلى مستوى في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة

الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عامين أمس الاثنين، في تعاملات متقلبة بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يتأهب المستثمرون للتكيف مع زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في هونغ كونغ وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في عطلة عيد الفصح.



وتتوقع سوق العقود الآجلة للفائدة الأميركية فرصة بنسبة 96% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر القادم، وحوالي 215 نقطة أساس في زيادات تراكمية للفائدة في 2022، وهو ما يقدم دعما قويا للدولار.

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