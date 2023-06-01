مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون سقف الدين

الوكيل الإخباري - صوت مجلس النواب الأميركي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

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وبذلك تجنبت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.



ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.



وعقب التصويت، قال بايدن في بيان إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة.

