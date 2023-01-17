الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 02:15 م

محمد بن سلمان يطلق صندوق استثمارات لتطوير السياحة والترفيه والرياضة

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الوكيل الإخباري - أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي سيقوم هو برئاسته.

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ويهدف الصندوق إلى تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي".


وهذه المشاريع تشمل المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء السعودية، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام. ( واس


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