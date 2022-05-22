الأحد 22-05-2022
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مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

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الأحد، 22-05-2022 01:15 م

مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي إن مؤشرات قواعد البيانات حول الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات تؤكد عودة النتائج إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا.

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وأضاف العرموطي إنه تمت مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن أعوام الجائحة (2020، 2021) والتي لم تشمل أي إغلاق أو تقييد لحركة السفر.


وقال، توضح إحصائيات الربع الأول للعام 2022 ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 3 % عن العام 2019 و بنسبة 24.9 %عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 24 % عن العام 2019.


وأظهرت الإحصائيات أن عمان أكثر المحافظات تسجيلا للشركات و بنسبة 79 % وبرؤوس أموال تتجاوز 56 مليون دينار، تلتها إربد بنسبة 7 % برؤوس أموال تتجاوز 2.8 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3 بالمئة و برؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليون دينار، والعقبة والزرقاء بنسبة 2.6 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليون دينار و 464 ألف دينار.


كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كانت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 42 مليون دينار، ثم التضامن بنسبة 19.5 % وبرؤوس أموال تتجاوز 5 ملايين دينار ثم الشركات المساهمة الخاصة بنسبة 1 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 9 ملايين دينار.

 

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